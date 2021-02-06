Команда Медведевой обошла коллектив Загитовой после танцев на льду

Команда двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вырвалась вперед в Кубке Первого канала по итогам прокатов ритм-танца.

Три дуэта, представляющие коллектив Медведевой под названием «Время первых», — Александра Степанова / Иван Букин (90,75 балла), Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (81,42), Софья Шевченко / Игорь Еременко (79,04) — набрали в сумме 251,21 балла.

Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой по итогам ритм-танцев набрала 245,43 балла. За ее коллектив под названием «Красная машина» выступали Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (85,76), Аннабель Морозов / Андрей Багин (80,54), Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (79,13).

Далее в Кубке Первого канала свои короткие программы покажут мужчины-одиночники.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мыслями об уровне команд на Кубке Первого канала.