Черчесов встретился с министром иностранных дел Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с министром внутренних дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает страница национальной команды в Twitter.

«С удовольствием откликнулся на приглашение министра о встрече в день его рождения. Подарил ему на память футболку сборной России. Вспомнили прошедшие матчи России и Турции, чемпионат мира 2018 года, а также обсудили многие вопросы, касающиеся наших стран», — сказал Черчесов.

Сборные России и Турции провели два матча в рамках Лиги наций. Домашняя встреча завершилась вничью 1:1, на выезде российская команда проиграла 2:3.

Ранее сообщалось, что сборная России проведет сборы в Нойштифте перед чемпионатом Европы — 2020.