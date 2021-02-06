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Спортивные новости

Команда Медведевой увеличила отрыв от коллектива Загитовой после прокатов мужчин

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Команда двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой увеличила свое превосходство над коллективом победительницы Олимпиады-2018 Алины Загитовой в Кубке Первого канала после прокатов короткой программы мужчин. Теперь в активе команды Медведевой «Время первых» 531,59 балл, а у «Красной машины» Загитовой — 518,09.

Наибольшее количество очков «Времени первых» принес Михаил Коляда, который показал безупречный прокат и заработал 105,42 балла. Марк Кондратюк также не допустил ошибок и получил 96,89 балла, а Александр Самарин, упавший два раза, принес команде 78,07.

В команде Загитовой Макар Игнатов заработал 99,81 балла, Дмитрий Алиев — 93,78, а Андрей Мозалев — 79,13.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Медведевой оказалась сильнее коллектива Загитовой и по итогам прокатов ритм-танцев.

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