«Ньюкасл» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мигель Альмирон, также отличился Джозеф Уиллок. У гостей мячи забили Такуми Минамино и Джеймс Уорд-Праус.

На 50-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Джеффри Хендрик.

После 23 матчей «Ньюкасл» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Саутгемптон» (29), в активе которого 22 встречи, располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Ньюкасл» на выезде встретится с лондонским «Челси», а «Саутгемптон» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» проиграл бирмингемской «Астон Вилле».

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 3:2

Голы: 1:0 — Уиллок, 16; 2:0 — Альмирон, 26; 2:1 — Минамино, 30; 3:1 — Альмирон, 45+4; 3:2 — Уорд-Праус, 48.

Удаления: Хендрик, 50 — нет.