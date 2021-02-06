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Спортивные новости

Дубль Варана принес «Реалу» волевую победу над «Уэской»

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Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Уэской» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Уэске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Рафаэль Варан. У хозяев мяч забил Мануэль Галан.

«Реал» набрал 43 очка и обошел «Барселону» (40) в турнирной таблице Примеры. При этом у каталонского клуба есть игра в запасе. «Уэска» (16) располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем матче «Реал» примет «Хетафе», а «Уэска» на выезде сыграет с «Севильей».

Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Серхио Рамос может пропустить до двух месяцев из-за операции на колене.

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