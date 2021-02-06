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Спортивные новости

Команда Загитовой сократила отставание от коллектива Медведевой после прокатов пар

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Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой сократила отставание от коллектива двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой в Кубке Первого канала после короткой программы спортивных пар.

Раньше отрыв составлял 13,50 балла, а теперь – 12,20. Всего в активе команды Загитовой под названием «Красная машина» — 677,43, а у «Времени первых» Медведевой – 689,63.

Наибольшее количество очков команде Загитовой принесла пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 83,61, а дуэт Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин заработал 75,73.

В команде Медведевой Анастасия Мишина / Александр Галлямов получили 80,24 балла, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 77,80 (партнерша допустила падение на выбросе).

Впереди остались прокаты короткой программы девушек-одиночниц, которые определят победителя первого дня Кубка.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что команда Медведевой увеличила отрыв от коллектива Загитовой после прокатов мужчин.

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