Туктамышева сорвала тройной аксель в короткой программе

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила свою новую короткую программу под композицию «Lovely» Билли Айлиш и Халида в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию. Ранее ученица Алексея Мишина каталась под балет «Спартак» Арама Хачатуряна.

В прокате Туктамышева сделала «бабочку» на тройном акселе, скрутив только один оборот вместо трех с половиной. Однако фигуристка сумела сделать чисто каскад тройной лутц + тройной тулуп и сольный тройной флип.

За свой прокат Туктамышева получила 70,38 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что команда Алины Загитовой сократила отставание от коллектива Евгении Медведевой после прокатов пар.