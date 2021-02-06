Щербакова идеально исполнила короткую программу на Кубке Первого канала

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова без ошибок прокатала короткую программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под композицию «Элегия» Жюля Массне. Ей удалось исполнить чисто двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер во второй половине программы.

За свой прокат Щербакова получила 82,89 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сорвала тройной аксель в короткой программе.