Трусова без ошибок исполнила короткую программу на Кубке Первого канала

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова идеально прокатала короткую программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Ученица Евгения Плющенко выступала под композиции «Love Story» и «Appassionata». Ей удалось исполнить чисто двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы.

За свой прокат Трусова получила 77,86 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что фигуристка Майя Хромых с одной серьезной ошибкой прокатала короткую программу.