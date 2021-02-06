Фанаты Загитовой выкинули на лед гору бананов после проката Трусовой

Трибуна, на которой сидели поклонники команды Алины Загитовой во время Кубка Первого канала, необычно проводила со льда Александру Трусову, выступающую за коллектив Евгении Медведевой.

После окончания проката ученицы Евгения Плющенко болельщики выкинули на лед гору больших игрушечных бананов. Фанаты никак не пояснили, что это значит. Больше никто из фигуристов не удостаивался такого количества подарков.

Трусова не допустила в программе ни одной ошибки, получив 77,86 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что фигуристка Майя Хромых с одной серьезной ошибкой прокатала короткую программу.