Ученица Тутберидзе Усачева гарантировала победу команде Загитовой над Медведевой

Фигуристка Дарья Усачева идеально исполнила короткую программу в рамках Кубка Первого канала.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под композицию «One Day I'll Fly Away» («Однажды я улечу отсюда») из мюзикла «Мулен Руж». Фигуристка сумела исполнить чисто двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы.

За свой прокат Усачева получила 80,84 балла и гарантировала победу команды Алины Загитовой над коллективом Евгении Медведевой в первый день Кубка Первого канала.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева безупречно прокатала короткую программу.