Команда Загитовой обыгрывает коллектив Медведевой после первого дня соревнований

Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой одержала победу над коллективом двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой в первый день Кубка Первого канала по фигурному катанию.

После прокатов трех одиночников, трех одиночниц, двух спортивных пар и трех танцевальных дуэтов команда Загитовой под названием «Красная машина» набрала 931,41 балла.

Команда Медведевой «Время первых» получила после выступлений всех своих фигуристов 912,92 балла.

Стоит отметить, что после трех этапов соревнований – в танцах на льду, мужском одиночном катании и спортивных парах – «Время первых» лидировало с отрывом в 12 баллов.

Однако «Красная машина» вышла вперед после прокатов девушек-одиночниц благодаря идеальным выступлениям Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой.

В команде Медведевой серьезные ошибки допустили Елизавета Туктамышева (сделала «бабочку» вместо тройного акселя) и Майя Хромых (упала на ровном месте в начале программы до исполнения элементов). Чистый прокат показала только Александра Трусова.

Победитель Кубка определится 7 февраля, когда команды прокатают произвольные программы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что команда Загитовой сократила отставание от коллектива Медведевой после прокатов пар.