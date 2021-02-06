Команда Загитовой обыгрывает коллектив Медведевой после первого дня соревнований

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
ГертаБавария
0:1
закончен
Италия / Серия А
ФиорентинаИнтер М
0:2
закончен
Испания / Примера
АлавесВальядолид
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
СибирьБарыс
2:3
закончен
АвтомобилистНефтехимик
4:3
закончен
Металлург МгАк Барс
3:0
закончен
ТракторАмур
3:2 (Б)
закончен
Куньлунь Ред СтарЙокерит
1:2
закончен
ТорпедоДинамо М
3:2 (Б)
закончен
ВитязьДинамо Мн
3:1
закончен
СеверстальСпартак
5:2
закончен
ХК СочиЦСКА
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
1:2
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
5:2
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
4:5 (Б)
закончен
Фигурное катание / Кубок Первого канала по фигурному катанию
Прыжковый турнир
закончен
Англия / Премьер-лига
Астон ВиллаАрсенал
1:0
закончен
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
0:0
перерыв
Манчестер ЮнайтедЭвертон
23:00
Италия / Серия А
АталантаТорино
3:3
закончен
СассуолоСпеция
1:2
закончен
ЮвентусРома
1:0
2 тайм
ДженоаНаполи
22:45
Германия / Бундеслига
АугсбургВольфсбург
0:2
закончен
МайнцУнион
1:0
закончен
Шальке-04РБ Лейпциг
0:3
закончен
ФрайбургБоруссия Д
2:1
закончен
БайерШтутгарт
5:2
закончен
Боруссия МКёльн
1:1
перерыв
Франция / Лига 1
ЛорьянРеймс
1:0
закончен
ЛионСтрасбург
1:0
1 тайм
ЛансРенн
23:00
Испания / Примера
ЛевантеГранада
2:2
закончен
УэскаРеал Мадрид
1:2
закончен
ЭльчеВильярреал
0:2
перерыв
СевильяХетафе
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
перенесен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
0:1
1 период
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
перенесен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
06:00
Фигурное катание /
Команда Загитовой опередила команду Медведевой в короткой программе
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурВест Бромвич Альбион
15:00
ВулверхэмптонЛестер Сити
17:00
ЛиверпульМанчестер Сити
19:30
Шеффилд ЮнайтедЧелси
22:15
Италия / Серия А
БеневентоСампдория
14:30
УдинезеВерона
17:00
МиланКротоне
17:00
ПармаБолонья
20:00
ЛациоКальяри
22:45
Франция / Лига 1
БрестБордо
15:00
Сент-ЭтьенМетц
17:00
НимМонако
17:00
НиццаАнже
17:00
МонпельеДижон
17:00
НантЛилль
19:00
МарсельПСЖ
23:00
Испания / Примера
Реал СосьедадКадис
16:00
Атлетик БВаленсия
18:15
ОсасунаЭйбар
20:30
БетисБарселона
23:00
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
17:30
АрминияВердер
20:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевАмур
14:30
Металлург МгБарыс
15:00
ТракторЦСКА
15:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
17:00
АвангардНефтехимик
17:00
ХК СочиДинамо Мн
17:00
СеверстальДинамо М
17:30
СКАЙокерит
17:30
Динамо РСпартак
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
20:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
23:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
23:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
23:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
23:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Калев
14:00
Автодор УНИКС
16:00
Цмоки-Минск Зенит
16:00
Зелёна-Гура Нижний Новгород
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Команда Загитовой обыгрывает коллектив Медведевой после первого дня соревнований

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой одержала победу над коллективом двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой в первый день Кубка Первого канала по фигурному катанию.

После прокатов трех одиночников, трех одиночниц, двух спортивных пар и трех танцевальных дуэтов команда Загитовой под названием «Красная машина» набрала 931,41 балла.

Команда Медведевой «Время первых» получила после выступлений всех своих фигуристов 912,92 балла.

Стоит отметить, что после трех этапов соревнований – в танцах на льду, мужском одиночном катании и спортивных парах – «Время первых» лидировало с отрывом в 12 баллов.

Однако «Красная машина» вышла вперед после прокатов девушек-одиночниц благодаря идеальным выступлениям Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой.

В команде Медведевой серьезные ошибки допустили Елизавета Туктамышева (сделала «бабочку» вместо тройного акселя) и Майя Хромых (упала на ровном месте в начале программы до исполнения элементов). Чистый прокат показала только Александра Трусова.

Победитель Кубка определится 7 февраля, когда команды прокатают произвольные программы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что команда Загитовой сократила отставание от коллектива Медведевой после прокатов пар.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.