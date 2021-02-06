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Спортивные новости

Валиева превзошла результат мирового рекорда в короткой программе

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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на Кубке Первого канала.

За свое выступление фигуристка получила 90,25 балла, однако результат не будет учтен в качестве официального, так как он показан на внутренних соревнованиях.

Рекорд по количеству баллов в короткой программе принадлежит чемпионке Европы Алене Косторной — 85,45 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Валиева безупречно прокатала короткую программу.

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