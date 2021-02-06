Загитова рассказала о своих ощущениях от участия в Кубке Первого канала

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
ГертаБавария
0:1
закончен
Италия / Серия А
ФиорентинаИнтер М
0:2
закончен
Испания / Примера
АлавесВальядолид
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
СибирьБарыс
2:3
закончен
АвтомобилистНефтехимик
4:3
закончен
Металлург МгАк Барс
3:0
закончен
ТракторАмур
3:2 (Б)
закончен
Куньлунь Ред СтарЙокерит
1:2
закончен
ТорпедоДинамо М
3:2 (Б)
закончен
ВитязьДинамо Мн
3:1
закончен
СеверстальСпартак
5:2
закончен
ХК СочиЦСКА
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
1:2
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
5:2
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
4:5 (Б)
закончен
Фигурное катание / Кубок Первого канала по фигурному катанию
Прыжковый турнир
закончен
Англия / Премьер-лига
Астон ВиллаАрсенал
1:0
закончен
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
0:0
закончен
Манчестер ЮнайтедЭвертон
23:00
Италия / Серия А
АталантаТорино
3:3
закончен
СассуолоСпеция
1:2
закончен
ЮвентусРома
2:0
закончен
ДженоаНаполи
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
АугсбургВольфсбург
0:2
закончен
МайнцУнион
1:0
закончен
Шальке-04РБ Лейпциг
0:3
закончен
ФрайбургБоруссия Д
2:1
закончен
БайерШтутгарт
5:2
закончен
Боруссия МКёльн
1:2
закончен
Франция / Лига 1
ЛорьянРеймс
1:0
закончен
ЛионСтрасбург
3:0
закончен
ЛансРенн
23:00
Испания / Примера
ЛевантеГранада
2:2
закончен
УэскаРеал Мадрид
1:2
закончен
ЭльчеВильярреал
2:2
закончен
СевильяХетафе
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
перенесен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
1:1
перерыв
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
перенесен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
06:00
Фигурное катание /
Команда Загитовой опередила команду Медведевой в короткой программе
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурВест Бромвич Альбион
15:00
ВулверхэмптонЛестер Сити
17:00
ЛиверпульМанчестер Сити
19:30
Шеффилд ЮнайтедЧелси
22:15
Италия / Серия А
БеневентоСампдория
14:30
УдинезеВерона
17:00
МиланКротоне
17:00
ПармаБолонья
20:00
ЛациоКальяри
22:45
Франция / Лига 1
БрестБордо
15:00
Сент-ЭтьенМетц
17:00
НимМонако
17:00
НиццаАнже
17:00
МонпельеДижон
17:00
НантЛилль
19:00
МарсельПСЖ
23:00
Испания / Примера
Реал СосьедадКадис
16:00
Атлетик БВаленсия
18:15
ОсасунаЭйбар
20:30
БетисБарселона
23:00
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
17:30
АрминияВердер
20:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевАмур
14:30
Металлург МгБарыс
15:00
ТракторЦСКА
15:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
17:00
АвангардНефтехимик
17:00
ХК СочиДинамо Мн
17:00
СеверстальДинамо М
17:30
СКАЙокерит
17:30
Динамо РСпартак
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
20:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
23:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
23:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
23:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
23:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Калев
14:00
Автодор УНИКС
16:00
Цмоки-Минск Зенит
16:00
Зелёна-Гура Нижний Новгород
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Загитова рассказала о своих ощущениях от участия в Кубке Первого канала

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что быть капитаном команды сложнее, чем выступать самой.

Фигуристка является капитаном команды «Красная машина» на Кубке Первого канала. После первого дня соревнований ее коллектив опережает команду двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой — 931,41–912,92.

«Трудно ли быть капитаном команды? Это даже сложнее, чем выступать самому. Тут же целая команда — 16 человек, и за всех ты волнуешься. У меня даже аллергия пошла из-за этого. К счастью, все в команде сегодня откатались хорошо, только чуть-чуть мальчики подвели (Дмитрий Алиев упал на дорожке шагов, Андрей Мозалев упал на двух прыжках из трех. — «Газета.Ru»). Но я думаю, что завтра они соберутся. Сегодня у них была проблема в том, что они выдавали себя полностью и немного не контролировали себя. Так они сказали мне сами», — приводит слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.

Ранее Медведева оценила выступление своей команды на Кубке первого канала.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.