Загитова рассказала о своих ощущениях от участия в Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что быть капитаном команды сложнее, чем выступать самой.

Фигуристка является капитаном команды «Красная машина» на Кубке Первого канала. После первого дня соревнований ее коллектив опережает команду двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой — 931,41–912,92.

«Трудно ли быть капитаном команды? Это даже сложнее, чем выступать самому. Тут же целая команда — 16 человек, и за всех ты волнуешься. У меня даже аллергия пошла из-за этого. К счастью, все в команде сегодня откатались хорошо, только чуть-чуть мальчики подвели (Дмитрий Алиев упал на дорожке шагов, Андрей Мозалев упал на двух прыжках из трех. — «Газета.Ru»). Но я думаю, что завтра они соберутся. Сегодня у них была проблема в том, что они выдавали себя полностью и немного не контролировали себя. Так они сказали мне сами», — приводит слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.

Ранее Медведева оценила выступление своей команды на Кубке первого канала.