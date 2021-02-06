Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья после коронавируса.

«Не входило в мои планы разговаривать о здоровье, ведь это не личный турнир, а командный, но могу сказать, что сейчас состояние плюс-минус. После этого турнира мне придется опять уйти на восстановление. Сколько это продлится, пока непонятно. Не буду вдаваться в подробности, не хочу заострять на этом внимание.

Хочу пожелать здоровья и выдержки всем людям, которые сейчас болеют коронавирусом. Последствия от него остаются еще в течение месяцев», — приводит слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее Медведева показала, как лечилась от коронавируса.