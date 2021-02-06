Шубская рассказала, как Овечкин молился Глаголевой во время матча

Супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как муж молился ее матери Вере Глаголевой в последние секунды пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс».

Актриса скончалась от рака желудка 16 августа 2017 года в 61-летнем возрасте.

«Если бы нам забили, был бы овертайм. И вот в эти последние секунды он молился и просил своих родственников, которых уже нет с нами, а также мою маму, чтобы они помогли, чтобы эти секунды скорее закончились и можно было уже поднять кубок. Так и произошло», — сказала Шубская в документальном фильме о Глаголевой.

Ранее Овечкин поделился воспоминаниями об актрисе.