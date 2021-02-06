Загитова объяснила выбор названия своей команды на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила, почему назвала свою команду «Красная машина» на Кубке Первого канала.

После первого дня соревнований ее коллектив опережает команду двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой — 931,41–912,92.

«Почему выбрала название «Красная машина» для своей команды? «Красная машина» — это символ России, символ победы, я люблю хоккей, моя жизнь с ним тоже связана. И название пришло как-то само. Еще Этери Георгиевна Тутберидзе мне помогла, сказала, что у меня в жизни многое связано с хоккеем, так что было бы прикольно назвать команду так», — приводит слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.

Ранее Загитова рассказала о своих ощущениях от участия в Кубке Первого канала.