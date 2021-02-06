Спортивный директор «Лацио» пострадал от нападения питбуля

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре пострадал от нападения питбуля во время прогулки со своими пуделями недалеко от своей виллы в пригороде итальянской столицы, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, функционер отбился от разъяренной собаки, однако получил травму ноги. Одного из пуделей питбуль загрыз насмерть, другой сильно пострадал.

Власти региона заявили о намерении разработать систему безопасности для жителей на случай подобных инцидентов. Также они выступят в качестве гражданской стороны пострадавшего в судебном процессе.

Ранее сообщалось, что Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение признать шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом после того, как мальчик спас свою сестру от собаки.