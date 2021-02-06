«Монреаль» Романова обыграл «Оттаву» в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Канады, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джефф Питри и Джош Андерсон. У хозяев шайбу забросил Колин Уайт.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов, а также игроки «Сенаторз» Артём Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов не отметились результативными передачами.

Это поражение стало для «Оттавы» десятым в 12 матчах нового сезона НХЛ. «Монреаль» одержал третью победу в последних четырех встречах.

Ранее сообщалось, что Романову наложили швы после попадания шайбы в лицо.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Питри – 06:10 (5x4)

1:1 — Уайт (Степан, Норрис) – 12:08 (5x4)

1:2 — Андерсон (Судзуки, Друен) – 41:35