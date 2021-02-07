Вратаря «Далласа» Худобина вывели из состава после опоздания на тренировку

Вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антона Худобина вывели из состава после опоздания на тренировку. Об этом сообщает CBS Sports.

По словам главного тренера Рика Боунесса, голкипер прибыл на занятие после того, как оно уже закончилось.

«Все дело в коммуникации. Нужно понимать, что приемлемо, а что нет. У меня мало правил, но, черт возьми, им лучше следовать», — сказал наставник.

Также Боунесс заявил, что в отношении Худобина будут применены дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.