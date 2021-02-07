Медведева объяснила выбор названия своей команды на турнире в Москве

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева объяснила выбор названия своей команды на Кубке Первого канала, который в эти дни проходит в Москве.

«Почему решила назвать команду «Время первых»? По поводу идеи я ни в кем случае не хвастаюсь, но немножечко горжусь. От начала и до конца я придумала все сама — и название команды, и плащи, и шлемы, и картонки, и надписи на них (в этом спортсмены катали показательный номер). Все это мое дитя и мое творение», — заявила Медведева «Газете.Ru».

Напомним, что 7 февраля команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой на арене «Мегаспорт» исполнят произвольные программы.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые оценила свою работу в шоу «Ледниковый период».