Россиянин Медведев обыграл Берреттини на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини во втором финальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Мельбурн Парк», продлилась 1 час 21 минуту и завершилась уверенной победой россиянина в двух сетах — 6:4, 6:2.

24-летний Медведев совершил четыре подачи навылет, сделал три двойные ошибки и выиграл 65% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев победил Фабио Фоньини в первом финальном матче турнира АТР Сup.