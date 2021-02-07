Вяльбе рассчитывает на Устюгова в командном спринте на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о перспективах Сергея Устюгова на предстоящем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, 28-летний спортсмен способен выступить в нескольких гонках.

«Времени до мирового первенства осталось очень мало, но думаю, что они с тренером смогут кое-что поправить. В целом Сергей уже выглядит боеспособным.

Все будет зависеть от того, как он пробежит личный спринт, и не только он. Он рассматривается и в командный спринт», — сказала Вяльбе.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал задачи, которые ставятся перед национальной командой на чемпионат мира.