Игнатов о поражении девушкам в прыжковом турнире: осадочек остался

Российский фигурист Макар Игнатов поделился мыслями о Кубке Первого канала, который в это время проходит в Москве. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, организаторам в будущем будет необходимо доработать прыжковый турнир.

«Хочется, чтобы как-то быстрее все происходило, потому что очень стекали ноги постоянно в коньках стоять. И ты вроде идешь на прыжок, а конька не чувствуешь.

После поражения девушкам осадочек остался, по любому. Но я не думаю, что это сильно повлияло на нас», — сказал Игнатов.

Ранее сообщалось, что фигуристка Елизавета Нугуманова на тренировке исполнила каскад из десяти прыжков.