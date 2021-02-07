Радионова восхитилась короткой программой Валиевой на Кубке Первого канала

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова восхитилась короткой программой Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, 14-летняя спортсменка подняла планку в женском катании до невероятного уровня.

«Очень понравился прокат Камилы; мне кажется, такого никто не исполнял. Каждый элемент был выполнен четко. Она слилась с музыкой воедино. Это действительно был мини-спектакль на льду», — сказала Радионова.

Напомним, что чемпионка мира среди юниоров исполнила тройной аксель и получила 90,25 баллов, что опережает мировой рекорд.

Ранее Александр Жулин прокомментировал выступление в короткой программе Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Москве.