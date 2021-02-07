«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

В очередном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

В составе манкунианцев забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

У мерсисайдской команды отличились Абдулайе Дукуре, Хамес Родригес и Доминик Калверт-Льюин.

После этого игры подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 45 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил пост после победы над «Ромой» в матче 21-го тура чемпионата Италии.