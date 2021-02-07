Гонщик Петров подверг жесткой критике запрет российского флага и гимна

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров подверг жесткой критике запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на использование российского флага и гимна на международных соревнованиях. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в Instagram.

«Для меня это полный абсурд» Считаю, что каждый спортсмен должен отвечать лишь за свои действия. Если он принимал допинг и его поймали, то только его должны лишать всех привилегий, только он заслуживает отстранения.

Но когда WADA начинает ущемлять российских спортсменов за то, что они не совершали, несмотря на то, что они ведут честную подготовку, тратят свои силы и здоровье... А потом им просто запрещают защищать свой флаг, слышать на награждении гимн своей страны... Для меня это совсем непонятно!

Я уверен, что Россия будет бороться с этим беспределом. Так нельзя!» — написал Петров.

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