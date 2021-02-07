Волков досрочно победил Оверима в главном бою UFC Fight Nights 184

Александр Волков нокаутировал Алистера Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, который завершился в Лас-Вегасе.
Бой закончился досрочной победой россиянина во втором раунде после серии точных ударов в адрес нидерландца, завершившейся даже без добивания 40-летнего ветерана.
Для 32-летнего атлета эта победа стала 33-й в профессиональной карьере.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее Кори Сэндхаген нокаутировал Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Nights 184.
The best @AlexDragoVolkov we've seen �� #UFCVegas18 pic.twitter.com/lOxOUTcqRW— UFC (@ufc) February 7, 2021