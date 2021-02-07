«Торонто» Михеева оказался сильнее «Ванкувера» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уэйн Симмондс и Остон Мэттьюс, оформившие по дублю, а также Зак Хайман.

У проигравшей команды единственный гол на счету Брок Босер.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».