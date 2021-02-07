Пантожа выиграл у Капе в бою на турнире UFC Fight Nights

Алешандре Пантожа победил Манеля Капе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, который в эти минуты проходит в Лас-Вегасе.

Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильского спортсмена единогласным судейским решением: 29-28, 29-28, 30-27.

Для 30-летнего атлета эта победа стала 23-й в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке между Александром Волковым и Алистером Оверимом.