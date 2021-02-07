Боец Волков доставлен в больницу после победы над Оверимом

Российский боец Александр Волков был отправлен в больницу после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал тренер россиянина Тарас Кияшко. На турнире в Лас-Вегасе российский спортсмен отправил в нокаут нидерландского бойца Алистара Оверима. Поединок завершился уже во втором раунде.

«Саша сейчас в больнице, у него травмирована нога. Он разбил обе ноги еще во время подготовки, а в бою их уже не жалел. Сейчас проверяем, что с ногой», — отметил Кияшко.

Ранее сообщалось, что Волков досрочно победил Оверима в главном бою UFC Fight Nights 184.