Волков заявил о желании драться за титул чемпиона UFC

Российский боец Александр Волков заявил о желании провести титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает ТАСС.

Волков провел поединок на турнире UFC Fight Nights 184 против нидерландца Алистара Оверима. Поединок завершился уже во втором раунде, когда российский спортсмен отправил своего соперника в нокаут.

«Я хочу драться за пояс, считаю, что этого заслуживаю. Посмотрим, как сложатся бои в тяжелом весе в ближайшее время», — заявил Волков.

Ранее сообщалось, что Волков доставлен в больницу после победы над Оверимом.