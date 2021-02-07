Голкипер «Айлендерс» Варламов» провел 500 матчей в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов провел 500 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Юбилейным для вратаря стал поединок против «Питтсбург Пингвинз», состоявшийся в рамках регулярного чемпионата и завершившийся победой «Айлендерс» со счетом 4:3. Во время матча Варламов отразил 28 бросков по своим воротам из 31.

Также российский голкипер в своей карьере в НХЛ защищал ворота «Вашингтон Кэпитал» и «Колорадо Эвеланш». В нынешнем сезоне Варламов провел семь поединков, в двух из которых оформил шат-аут.

Ранее сообщалось, что шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс».