Назван главный претендент на титульный поединок с Волковым

Стало известно, с каким спортсменом может провести титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) российский боец Александр Волков, сообщает ТАСС.

Соперником россиянина может стать чемпион промоушена Стипе Миочич. Бой может быть возможен в том случае, если он одолеет француза Френсиса Нганну. Об этом проинформировал менеджер россиянина Иван Банников.

«Если выиграет Миочич, я думаю, мы сразу выведем Сашу на титульный бой. Если выиграет Нганну, то, думаю, UFC даст нам победителя боя Деррик Льюис — Кертис Блэйдс», — заявил Банников.

Поединок Миочича и Нганну состоится 28 марта.

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