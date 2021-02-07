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Спортивные новости

Известны подробности о травме бойца Волкова

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Стали известны подробности о травме российского бойца Александра Волкова, которую он получил во время главного боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184 против нидерландского спортсмена Алистара Оверима, сообщает ТАСС.

Волков отправил соперника в нокаут уже во втором раунде поединка. После боя россиянин был отправлен в больницу, о состоянии его здоровья рассказал тренер Тарас Кияшко.

«У Саши нет перелома, диагностировали сильный ушиб. Он по протоколу пока еще в больнице, но минут через 20 выпустят», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Волков поблагодарил Оверима после своей победы.

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