Тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем», передает Goal.

Поединок пройдет в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч состоится 7 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Чтобы выиграть, мы должны провести хороший матч. Мы не добьемся победы только потому, что выиграли девять матчей подряд. Они чемпионы, это лучшая версия их команды», — заявил специалист.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 47 баллов. «Ливерпуль» идет четвертым, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ливерпуля» не верит в новое чемпионство команды.