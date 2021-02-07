Наставник «Барселоны» — о расписании: оно убивает игроков

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман раскритиковал расписание, по которому приходится играть каталонской команде, передает Marca.

Он отметил, что количество игр, которые проводят топ-клубы в трех турнирах одновременно, сильное сказывается на состоянии игроков, поэтому необходимо следить за их состоянием тщательнее и вовремя давать футболистам отдых.

«У каждого тренера есть свое мнение о расписании, через которое проходят игроки. Я думаю, это нужно прекратить, это убивает игроков. Результатом этого станет огромное количество травм. Это невозможно», — заявил специалист.

«Барселона» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 40 очков. Отрыв от лидирующего мадридского «Атлетико» составляет десять баллов.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес высказался о кризисе в стане «Барселоны».