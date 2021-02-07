Тедеско поделился мнением о выступлении Кокорина в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о выступлении нападающего Александра Кокорина в составе московского клуба, передает Sport24.

Кокорин пополнил состав «Спартака» летом 2020 года, однако закрепиться в стартовом составе команды не смог. В зимнее трансферное окно футболист перешел в итальянскую «Фиорентину» и 5 февраля дебютировал за команду в матче чемпионата Италии против «Интера» (0:2).

«Для меня его отъезд не стал неожиданностью. К сожалению, Саше временами не везло в «Спартаке». Не секрет, что Кокорин приехал без подготовки, сборов и страдал из-за травм. Конечно, я хотел бы использовать его чаще», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что Тедеско прокомментировал ситуацию с трансфером Промеса в «Спартак».