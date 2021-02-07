Известны результаты тестов сборной России по биатлону на COVID-19

Стали известны результаты тестов на коронавирусную инфекцию биатлонистов сборной России, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Случаев заражения COVID-19 в национальной команде по биатлону выявлено не было.

Главный тренер национальной команды Валерий Польховский заявил, что процедура тестирования обязательна перед началом соревнований. Анализы сдали не только биатлонисты, но и и тренерский состав, и обслуживающий персонал.

«Результаты тестов у всех отрицательные, никаких препятствий к участию в чемпионате мира ни у кого нет. Следующий шаг — получение аккредитаций участников, этим мы займемся в ближайшее время», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что глава СБР ответил на вопрос о расследованиях в отношении россиян.