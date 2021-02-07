Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко подарит Iphone прыгнувшей тройной аксель фигуристке Софье Титовой.

Спортсменка исполнила прыжковый элемент в три с половиной оборота, а ее тренер опубликовал видеозапись прыжка в своем Instagram.

Супруга Плющенко Яна Рудковская в комментариях поинтересовалась, подарит ли тренер что-то ученице в виде вознаграждения.

«12-й айфон max — приз за тройной аксель от Евгения Викторовича? Софа, молодец! Добила!» — написала она.

«Я когда-то не сдерживал свои обещания?! Завтра вместе вручим», — в свою очередь ответил Плющенко.

Ранее сообщалось, что двенадцатилетняя ученица Плющенко прыгнула тройной аксель.