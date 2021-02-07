«Зенит» готов отправить Дриусси в «Ривер Плейт»

Петербургский «Зенит» готов отпустить нападающего команды Себастьяна Дриусси в аргентинский «Ривер Плейт», сообщает El Intransigente.

По информации источника, форвард сам попросил отдать его в аргентинскую команду. Сообщается, что речь идет об арендном соглашении на год.

При этом Дриусси пообещал продлить контракт с петербургским клубом. Однако, если «Зенит» не согласится отдать игрока в аренду, то форвард пробудет в команде до 2022 года до завершения соглашения и покинет клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Прохин близок к переходу в «Сочи».