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Спортивные новости

Стали известны подробности травмы игрока «Спартака» Соболева

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Футболист московского «Спартака» Александр Соболев получил травму во время контрольного матча против латвийской «Риги».

Пресс-служба москвичей в Twitter сообщает, что во время первичного осмотра у форварда диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время игроку предстоит МРТ-диагностика.

Стоит отметить, что несколько минут Соболев не мог подняться с газона после столкновения с игроком рижан. Его увели с поля врачи команды.

Ранее Соболев получил травму в матче с «Ригой».

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