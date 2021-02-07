Россия обратится в FIS в связи с падением Ретивых

Российский лыжник Глеб Ретивых сообщил, что тренер сборной России Маркус Крамер обратится в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в связи с инцидентом, который произошел во время полуфинала спринтерской эстафетной гонки свободным стилем.

Напомним, Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом. Россиянин упал и финишировал девятым, что не позволило национальной команде пройти в финал.

«Я обсудил ситуацию с Маркусом. Он сказал, что будет отправлять всю информацию рейс-директору Пьеру Миньере, чтобы за такие нарушения наказывали. Сейчас даже желтые карточки никто не получает», — передает слова Ретивых ТАСС.

Ранее сборная России не смогла выйти в финал спринта из-за падения Ретивых.