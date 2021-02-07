Вяльбе эмоционально высказалась о финских лыжниках

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально высказалась об инциденте в полуфинале спринтерской эстафеты.

Напомним, Глеб Ретивых столкнулся с финном Вернери Сухоненом. Россиянин упал и финишировал девятым, что не позволило национальной команде пройти в финал.



«Бог все видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег, держитесь», — написала Вяльбе на странице Ретивых в Instagram.

Стоит отметить, что Ретивых заявил о том, что финн специально прыгнул на его палку.

Ранее сборная России не смогла выйти в финал спринта из-за падения Ретивых.