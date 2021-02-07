Доведший Медведеву до слез фигурист: Евгения сказала мне что-то личное после проката

Бронзовый призер чемпионата России — 2021 Марк Кондратюк без ошибок исполнил произвольную программу в рамках Кубка Первого канала, где он выступает за команду Евгении Медведевой под названием «Время первых».

Юноша исполнил такие элементы ультра-си, как четверной тулуп, четверной сальхов, каскады четверной сальхов + двойной тулуп и тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. В сумме он набрал 196,23 балла и заставил заплакать Медведеву.

После выступления Кондратюк ответил на вопросы журналистов.

«Как настраивался на прокат? Так же, как вчера, как на важный рабочий старт. Было немного волнительно, и я старался думать больше о своем прокате, чем о том, что катаю сейчас не только за себя, но и за свою команду. Потому что это добавляет волнения.

Видел ли слезы Евгении Медведевой? Нет, мне об этом потом сказали (смеется). Но эмоции Жени я видел, и она кое-что сказала мне после проката, но это личное. Доводил ли раньше до слез женщин своими прокатами? Возможно. Но таких успешных – вряд ли.

Пожалуй, это лучшее выступление в моей карьере. И по набору элементов, и по баллам — лучшее. Успел ли я заметить, что выиграл произвольную программу? Да. Пока не до конца осознал это, но увидел, что на балл набрал больше, чем Михаил Коляда. Это приятно и неожиданно.

Есть ли шансы теперь попасть на чемпионат мира? Кубок Первого канала — это некая ступень, которую надо пройти, и затем идти на финал Кубка России. Буду пытаться попасть на чемпионат мира, посмотрим, как пойдет. Мысль о том, что такая возможность есть, присутствует, но надо просто работать и хорошо кататься».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

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