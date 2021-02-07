Доведший Медведеву до слез фигурист: Евгения сказала мне что-то личное после проката

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Астон ВиллаАрсенал
1:0
закончен
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
0:0
закончен
Манчестер ЮнайтедЭвертон
3:3
закончен
Италия / Серия А
АталантаТорино
3:3
закончен
СассуолоСпеция
1:2
закончен
ЮвентусРома
2:0
закончен
ДженоаНаполи
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургВольфсбург
0:2
закончен
МайнцУнион
1:0
закончен
Шальке-04РБ Лейпциг
0:3
закончен
ФрайбургБоруссия Д
2:1
закончен
БайерШтутгарт
5:2
закончен
Боруссия МКёльн
1:2
закончен
Франция / Лига 1
ЛорьянРеймс
1:0
закончен
ЛионСтрасбург
3:0
закончен
ЛансРенн
0:0
закончен
Испания / Примера
ЛевантеГранада
2:2
закончен
УэскаРеал Мадрид
1:2
закончен
ЭльчеВильярреал
2:2
закончен
СевильяХетафе
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
1:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
5:1
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
2:1 (Б)
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
6:4
закончен
Бокс/ММА / UFC Fight Night 184
Алистар Оверим (Нидерланды) — Александр Волков (Россия)
закончен
Фигурное катание /
Команда Загитовой опередила команду Медведевой в короткой программе
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурВест Бромвич Альбион
2:0
закончен
ВулверхэмптонЛестер Сити
0:0
закончен
ЛиверпульМанчестер Сити
0:0
перерыв
Шеффилд ЮнайтедЧелси
22:15
Италия / Серия А
БеневентоСампдория
1:1
закончен
УдинезеВерона
2:0
закончен
МиланКротоне
4:0
закончен
ПармаБолонья
0:1
1 тайм
ЛациоКальяри
22:45
Франция / Лига 1
БрестБордо
2:1
закончен
Сент-ЭтьенМетц
1:0
закончен
НимМонако
3:4
закончен
НиццаАнже
3:0
закончен
МонпельеДижон
4:2
закончен
НантЛилль
0:1
2 тайм
МарсельПСЖ
23:00
Испания / Примера
Реал СосьедадКадис
4:1
закончен
Атлетик БВаленсия
1:1
закончен
ОсасунаЭйбар
20:30
БетисБарселона
23:00
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
1:3
закончен
АрминияВердер
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевАмур
4:0
закончен
Металлург МгБарыс
3:2
закончен
ТракторЦСКА
2:3 (Б)
закончен
Куньлунь Ред СтарВитязь
4:5
закончен
АвангардНефтехимик
4:2
закончен
ХК СочиДинамо Мн
3:4
закончен
СеверстальДинамо М
2:5
закончен
СКАЙокерит
3:2
закончен
Динамо РСпартак
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
online
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
23:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
23:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
23:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
23:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Калев
102:107
закончен
Автодор УНИКС
97:110
закончен
Цмоки-Минск Зенит
73:99
закончен
Зелёна-Гура Нижний Новгород
11:16
1 четверть
Фигурное катание / Кубок Первого канала по фигурному катанию
Произвольная программа
online
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедКристал Пэлас
23:00
Испания / Примера
Атлетико МСельта
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Единая лига ВТБ
Химки Локомотив-Кубань
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Доведший Медведеву до слез фигурист: Евгения сказала мне что-то личное после проката

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бронзовый призер чемпионата России — 2021 Марк Кондратюк без ошибок исполнил произвольную программу в рамках Кубка Первого канала, где он выступает за команду Евгении Медведевой под названием «Время первых».

Юноша исполнил такие элементы ультра-си, как четверной тулуп, четверной сальхов, каскады четверной сальхов + двойной тулуп и тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. В сумме он набрал 196,23 балла и заставил заплакать Медведеву.

После выступления Кондратюк ответил на вопросы журналистов.

«Как настраивался на прокат? Так же, как вчера, как на важный рабочий старт. Было немного волнительно, и я старался думать больше о своем прокате, чем о том, что катаю сейчас не только за себя, но и за свою команду. Потому что это добавляет волнения.

Видел ли слезы Евгении Медведевой? Нет, мне об этом потом сказали (смеется). Но эмоции Жени я видел, и она кое-что сказала мне после проката, но это личное. Доводил ли раньше до слез женщин своими прокатами? Возможно. Но таких успешных – вряд ли.

Пожалуй, это лучшее выступление в моей карьере. И по набору элементов, и по баллам — лучшее. Успел ли я заметить, что выиграл произвольную программу? Да. Пока не до конца осознал это, но увидел, что на балл набрал больше, чем Михаил Коляда. Это приятно и неожиданно.

Есть ли шансы теперь попасть на чемпионат мира? Кубок Первого канала — это некая ступень, которую надо пройти, и затем идти на финал Кубка России. Буду пытаться попасть на чемпионат мира, посмотрим, как пойдет. Мысль о том, что такая возможность есть, присутствует, но надо просто работать и хорошо кататься».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее команда «Время первых» вышла вперед на Кубке Первого канала

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.