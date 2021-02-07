Милонов оценил хет-трик Головина в матче чемпионата Франции

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов прокомментировал игру футболиста Александра Головина в матче Лиги 1 против «Нима» (4:3), передает «СЭ».



Напомним, Головин забил три мяча.



«Красава! Поздравляю Александра с таким замечательным выступлением. Пусть и дальше показывает такую классную игру», — сказал Милонов.

Ранее хет-трик Головина помог «Монако» обыграть «Ним».