Щербакова сделала две ошибки в прокате произвольной программы на Кубке Первого канала

Анна Щербакова с двумя ошибками исполнила произвольную программу в заключительный день Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под саундтрек к фильму «Дом темных бабочек» и инструментальную версию композиции «Secrets» группы «One Republic».

В ходе проката Щербакова чисто исполнила четверной лутц, тройной лутц, тройной флип + тройной тулуп и двойной аксель. Однако были и недочеты: девушка показала тройной лутц + одинарный риттбергер (вместо тройного) и четверной флип с касанием рукой льда.



Судьи оценили выступление фигуристки в 169,06 балла.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Ранее Этери Тутберидзе назвала командный турнир смотром нервов перед Олимпиадой.