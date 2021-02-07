Трусова упала с четверного прыжка в произвольной программе на командном турнире

Александра Трусова с двумя серьезными ошибками показала произвольную программу во второй день Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Ученица Евгения Плющенко каталась под четыре композиции композиции на тему «Ромео и Джульетты» — «O Verona» (Craig Armstrong), «Montagues & Capulets», «Come, Gentle Night» (Abel Korzeniowski) и «Танец рыцарей» Сергея Прокофьева.

В начале программы Трусова упала с первого четверного лутца, а также оперлась на две руки после второго четверного лутца. Тем не менее девушка смогла присоединить к этому кваду ойлер и тройной сальхов, сделав каскад.

Также она исполнила чисто четверной тулуп во второй половине программы, тройной флип, двойной аксель и каскады тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп.

За свой прокат Трусова получила 163,33 балла.

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