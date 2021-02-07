Команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала

Команда Алины Загитовой одержала победу над коллективом Евгении Медведевой в Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Общая сумма баллов, которую заработали 16 фигуристов из команды Загитовой «Красная машина» после показа коротких и произвольных программ, составила 2634,95 балла.

Команда Медведевой под названием «Время первых» набрала в сумме 2 606,21 балла.

Решающим фактором в победе Загитовой стало выступление женщин-одиночниц. Анна Щербакова исполнила четверной лутц и четверной флип в произвольной программе, принеся своей команде 169,06 балла.

Камила Валиева показала каскад четверной тулуп + двойной тулуп, сольный четверной тулуп и тройной аксель, набрав для «Красной машины» 179,19 балла.

Это позволило команде Загитовой оформить большой отрыв от коллектива Медведевой.

В каждой команде выступали по три одиночника, одиночницы, дуэтов в танцах на льду, а также по две спортивных пары.

Капитаны сами выбирали фигуристов в свои команды с учетом того, что во всех видах были сеяные спортсмены, которые обязательно должны были оказаться в разных коллективах.

Загитова получила право выбирать первой в одиночном женском и мужском катании, а Медведева – в танцах на льду и спортивных парах.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее Евгения Медведева заявила о желании начать карьеру тренера.