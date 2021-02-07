Игрок «Зенита» Дриусси близок к возвращению в «Ривер Плейт»

Игрок петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси близок к возвращению в аргентинский «Ривер Плейт», сообщает El Intransigente.

Отмечается, что Дриусси уже провел встречу с руководством сине-бело-голубых. Аргентинец попросил отдать его в годичную аренду, а в обмен он пообещал продлить контракт с командой. В противном же случае форвард планирует уйти из команды в 2022 году свободным агентом.



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